في ذكرى انتفاضة 2 ديسمبر.. حزب المؤتمر ينشئ تيار جديد لمقارعة المليشيا الحوثية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أنشئ تيار الصالح التابع لحزب المؤتمر الشعبي العام - جناح صالح - بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة ديسمبر مؤسسة 2 ديسمبر للفكر والإبداع . وحصل " المشهد اليمني " اليوم الأحد على نسخة من القرار رقم 18 لعام 2019م والذي قضى في مادته الأولى بتعيين العميد عبد اللطيف العجل رئيس دائرة الدفاع والأمن عضوا للمكتب التنفيذي . كما تضمن القرار الصادر عن تيار الصالح بتعيين أمين راجح والدكتورة عبير الفقيه عضوين آخرين في المكتب التنفيذي لمؤسسة 2 ديسمبر للفكر والإبداع . Advertisements وتم تكليف محمد الصليحي رئيس للمؤسسة ومحمد العاقل نائبا له والعجزي أمين عام للمؤسسة . هذا وتم تكليف البحري رئيسا للدائرة الإعلامية و العقيد الهجري للدفاع والأمن والاعذل للدائرة الثقافية والاكحلي أمين عاما للإعلام والفقه والاضرعي لرئاسة فرعي التيار في الحديدة والسعودية . الجدير ذكره أن التيار بدأ اليوم الأحد بعقطع بطائق الاعضاء بحضور العميد العجل والذي يعد أحد أبرز المقربين من السفير أحمد علي عبد الله صالح والعميد الركن طارق محمد عبد الله قائد قوات المقاومة الوطنية - حراس الجمهورية .

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