شكرا لبحثكم عن خبر ترشيد الانترنت .. ناشطون يسخرون من تصريحات وزير الإتصالات في حكومة مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سخر آلاف الناشطين من التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير الإتصالات في حكومة الحوثي حول استهلاك الانترنت.

هذا وكان الوزير قد أدلى في بيان صحفي عقده في صنعاء يوم أمس الموافق 30 نوفمبر بتصريحات وصفت من قبل المتابعين بأنها غريبة.

الوزير مسفر النمري طالب بترشيد استهلاك الانترنت من قبل المستهلكين في اليمن على غرار ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

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موضحا أنه زار أكثر من خمس دول وقد لاحظ فيهن أن الناس في تلك البلدان يستخدمون الانترنت فقط لارسال رسائل البريد الالكتروني وتلقي الرسائل فقط، على عكس المواطن اليمني.

الغريب أيضا أن آلاف الشكاوى اليومية من قبل المواطنين منذ سنوات تؤكد ضعف شبكة النت تماما وأن هناك تحايل واضح من قبل شركات الاتصالات يدفع ثمنها المواطن.