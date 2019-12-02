شكرا لبحثكم عن خبر تقدم ملحوظ للشرعية .. واعتقالات في محافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرت قوات الشرعية ا"لسبت " على مواقع القفة والشامرية وصبيرة والقضاة غرب محافظة الضالع وأضاف المركز الإعلامي لجهة الضالع بأن وحدات من الثوات المشتركة نفذت هجومًا على مليشيات الحوثي وزحفت نحو الشامرية وصبيرة والقضاة وصولًا إلى منطقة القفة بمنطقة الحشا .

ولفت إلى أن هذه العملية العسكرية الناجحة تأتي بعد ساعات من احراز قوات الحزام الأمني تقدمًا وأسعًا في جبهة هجار جنوب بلدة العود الاستراتيجية الواقعة في الجهة الشمالية للضالع . ووصف المركز الاعلمي موقع القفة الذي سيطر عليه الجيش اليمني " بالاستراتيجي والمهم " كونه مرتفعًا جبليًا يشرف على عدد من الجبهات وكانت المليشيات تتخذه منطلقًا لهجماتها الصاروخية لعدد من الجبهات والقرى المجاورة .

وتواصل المليشيات شن حملة اعتقالات من مناطق العود وعدد من المناطق والمديريات المجاورة لمحافظة الضالع والتابعة إداريًا لمحافظة إب وتفرض إتاوات مالية كبيرة على المزارعين في تلك المناطق تحت دعاوي المجهود الحربي .