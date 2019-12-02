شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. اندلاع حريق هائل في مجمع تجاري بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. اندلاع حريق هائل في مجمع تجاري بالعاصمة عدن الإثنين 2 ديسمبر 2019 الخليج 365 شب قبل قليل، حريق هائل في مجمع تجاري في العاصمة عدن.

وبحسب شهود عيان، فان حريق هائل شب في مجمع شمسان مول بمديرية الشيخ عثمان بعدن. Advertisements وشب الحريق في المحلات التجارية الغربية من سوق شمسان. وهرعت سيارات الدفاع المدني الى مكان الحريق. ولم يعرف حتى اللحظة اسباب الحريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. اندلاع حريق هائل في مجمع تجاري بالعاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.