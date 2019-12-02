عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع قيادي حوثي وإصابة آخر في مواجهات مع الجيش شرقي تعز

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365

لقي قيادي حوثي مصرعه، أمس الأحد، إثر قصف مدفعي للجيش الوطني استهدف مواقع الميليشيا شرقي مدينة تعز (جنوبي غرب البلاد).



وقال المركز الإعلامي لـ"الواء 170 دفاع جوي"، في بيان مقتضب، إن قوات الجيش تمكنت من استهداف أحد القادة الميدانيين لميليشيات الحوثي في منطقة الجهيم شرقي مدينة تعز.

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وذكر البيان أن الاستهداف أسفر عن مصرع قائد استطلاع الميليشيات الحوثية المكنى "أبو الفضل العنسي" وإصابة عنصر حوثي آخر إصابة خطيرة نقل على إثرها إلى محافظة إب.

وشهدت جبهتي الأربعين (شمالاً) وكلابه (شرقاً) في تعز خلال الأيام الماضية معارك عنيفة إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش اليمني.

وتتعرض مواقع الجيش اليمني بين الحين والآخر لهجمات من قبل الحوثيين في محاولة لاستعادة مواقع خسروها سابقاً، إلا أن قوات الجيش تتصدى لتلك الهجمات.