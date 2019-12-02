"الشلفي" يتجدد في مجموعته الشعرية الجديدة "قمر يتبعني"

صدر مؤخرا للشاعر اليمني أحمد الشلفي ديوان شعري بعنوان "قمر يتبعني". وهو الديوان الرابع من جملة الدواوين الشعرية التي صدرت له.



الديوان الصادر عن دار كنوز المعرفة بالأردن، يحتوى على 29 نصا، يدخل من خلالها الشاعر في كتابة جديدة لقصيدة النثر، في تطور جديد ومختلف في تجربته الشعرية، يتقاسمها مع "التفعيلة" التي عودنا عليها في دواوينه السابقة، كما يُلحق قصائد النثر والتفعيلة في الديوان، بقليل من عمود الشعر.



تعالج القصائد موضوعات متنوعة بمزيج من الحب والحلم، ففيها يعود الشاعر إلى الطفولة وأقمارها و، كما يترجمها العنوان باحثا عنها على مدى القصيدة، كما تحضر الحبيبة، ويحضر الوطن والثورة.



والمجموعات الشعرية الثلاث السابقة التي صدرت للشاعر هي: "تحولات الفتى والمساء" 2000، جرح آخر يشبهي "2004" "الهيئة العامة للكتاب" صنعاء، ويد غافلته 2016" دار أروقة القاهرة.



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