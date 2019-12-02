عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدشين توزيع مساعدات غذائية للمحتاجين في سيئون وشبام بوادي حضرموت

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

دشنت مؤسسة الوسط للتنمية بمحافظة حضرموت توزيع ألف سلة غذائية مقدمة من منظمة آفاد التركية للأسر المحتاجة في عدد من مناطق غرب مدينتي سيئون وشبام وبإشراف من اللجنة العليا للإغاثة .



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ويهدف المشروع الذي يأتي ضمن برنامج احسان التابع للمؤسسة، الى تخفيف معاناة المواطنين جراء الاوضاع الدائرة في البلاد والتي اثقلت عليهم من تكاليف الحياة المادية وغلاء المعيشة .

وخلال التدشين أشاد مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت عبدالله رمضان باجهام بالجهود الخيرية والإغاثية التي تقوم بها مؤسسة الوسط للتنمية في خدمة المواطنين بمحافظة حضرموت من خلال خلق شراكة مع منظمات المجتمع المدني لمساعدة الأسر الأشد احتياجاً.

حضر التدشين، مدير الاتحادات والجمعيات بمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وممثل منظمة آفاد التركية أنور باسنبل رئيس مؤسسة الوسط للتنمية بحضرموت الشيخ معروف بن عبدالله باعباد .