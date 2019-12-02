عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاركة 35 قاض وأعضاء نيابة عامة في دورة تدريبية بعدن

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

عقدت منظمة نداء جنيف - مكتب اليمن، بالتعاون مع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية للقضاة وممثلي النيابة العامة والمحامين حول القانون الدولي الإنساني، تستمر يومين .



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وتتضمن الدورة التي يشارك فيها 35 من القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقابة المحاميين، عدد من المعارف حول أهمية القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة، والفرق بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكيفية تنظيم العلاقة بين الدولة والأفراد وأهم المعايير الإنسانية، واستعراض العنف الجنسي والتعامل مع الرهائن والدروع البشرية .

وفي افتتاح الدورة أشار مدير مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الدكتور محمد قاسم، ان هذه الفعالية التي تأتي تزامنا مع احتفالات بلادنا بعيد 30 من نوفمبر، تهدف الى تعريف القضاة والحقوقيين والمحاميين أهمية الشراكة في تطبيق وتفعيل القانون الدولي الإنساني على ارض الواقع لحماية المدنيين المتضررين من استمرار العمليات المسلحة بشكل مستمر في مختلف المحافظات اليمنية ضمن برنامج الشراكة القائمة بين المركز والمنظمة .

من جانبها أكدت مديرة مكتب منظمة نداء جنيف في اليمن دينا المأمون، ان هذه الفعالية تهدف الى العمل المشترك مع كافة الجهات المعنية في نشر معايير القانون الدولي الإنساني ودعمه بين أوساط المجتمع، وتفعيل القانون على ارض الواقع.. موضحة بان المنظمة تعمل مع الجهات الفاعلة في النزاعات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني حول تعريف وتطبيق القانون الدولي الإنساني بشكل فعلي وتغيير السلوك الذي يساهم في حماية المدنيين الذين يعانون بشكل رئيسي من الصراعات المسلحة .