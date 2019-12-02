شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد: طفلة تفاجئ فنان العرب محمد عبده بهذا الطلب.. كيف جاء ردّ فعله ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - إستجاب فنان العرب محمد عبده لطلب طفلة تُدعى الأميرة مسك، بالظهور معها في حسابها عبر تطبيق ”سناب شات“، على هامش احتفالية تتويج نادي الهلال التي أقيمت على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو للطفلة رفقة محمد عبده، وهي تقول: ”تشرفت بشوفة الفنان الكبير محمد عبده“، وأبدى فنان العرب إعجابه بطريقتها في التقديم، خاصة أنه لمس فيها الموهبة وبراءة الأطفال فسألها عن اسمها فقالت: ”الأميرة مسك“.

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وطلبت الطفلة من محمد عبده، أن يقول كلمة في حسابها، فقال لها: ”اللاااااه.. فعلًا أنتِ مسك وأحلى من المسك“.

الطريف أن الفتاة استخدمت خاصية ”الفلتر“ لفنان العرب خلال تصويرها مقطع الفيديو؛ الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حسد آخرون الطفلة كونها استطاعت الوصول إلى فنان العرب والتصوير معه.

وكان الفنان محمد عبده، المعروف بتشجيعه للنادي الأهلي، هو مفاجأة حفل نادي الهلال الذي نظمته هيئة الترفيه السعودية لتكريم رموز ورجال النادي بعد تتويج الفريق باللقب القاري الآسيوي بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا وتأهلهم لكأس العالم للأندية، وذلك تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة.

يُذكر أن نادي الهلال ينافس في بطولة كأس العالم للأندية 2019، التي ستجري فعالياتها بقطر، خلال الفترة بين 11 و21 ديسمبر المقبل، حيث يستهل بطل آسيا مشواره بمواجهة الترجي التونسي بطل أفريقيا، يوم 14 ديسمبر، في الدور الثاني بالمونديال.

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ريـانـة العود@muna__abdu

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فنان العرب محمد عبده يغنى ويشعل أجواء احتفالية ليلة زعيم آسيا#ليلة_زعيم_اسيا_الهلال#MBC1#موسم_الرياض@Mohammed_Abdu

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