شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مهيرة عبد العزيز تظهر بزي اثار سخرية الجميع في موسم الرياض (شاهد كيف بدت) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تعرضت الإعلامية مهيرة عبد العزيز لإنتقادات لاذعة وذلك بسبب إطلالتها أثناء تقديم حفل موسم الرياض حيث وصف بعض المتابعين فستانها بالبطانية. جديد الخليج 365: Advertisements وقالوا أن مهيرة دائماً تحب أن ترتدي فساتين خارقة للعادة. ونشرت مهيرة مفطع فيديو يوثق لحظة قيامها بإرتداء الفستان.

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