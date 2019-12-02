شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ليلة دخلة لعروس سعودية تتحوّل إلى مأساة .. هذا ما حصل! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - انقلب حفل زفاف في العاصمة السعودية الرياض الى مأتم بعدما خطف حادث سير مروّع فرحة أسرة بزفاف ابنتهم. وتوفيت في الحادث الذي وقع في مدينة الافلاج بمنطقة الرياض، العروس وثلاثة من افراد اسرتها هم شقيقتهما ووالدتهما وإحدى حفيدات الأسرة، فيم اصيب رجلان. جديد الخليج 365: Advertisements وكتب الداعية السعودي عبدالهادي العرجاني على “تويتر”: ” فُجعنا ليلة البارحة بوفاة إمرأة صالحة وابنتيها وحفيدتها وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى بناتها المتوفين معها فأصبحت ليلة الزفاف هي أول ليلة في القبر فنسأل الله الرحيم الغفور أن يتقبلهم بقبول حسن وأن يجبر مصاب أهليهم ويبدلهم دار خير من دارهم وأزواج خير من أزواجهم”. فُجعنا ليلة البارحة بوفاة إمرأة صالحة وابنتيها وحفيدتها وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى بناتها المتوفين معها فأصبحت ليلة الزفاف هي أول ليلة في القبر فنسأل الله الرحيم الغفور أن يتقبلهم بقبول حسن وأن يجبر مصاب أهليهم ويبدلهم دار خير من دارهم وأزواج خير من أزواجهم — عبدالهادي العرجاني (@abdulhadi3955) November 28, 2019 "> عبدالهادي العرجاني@abdulhadi3955 فُجعنا ليلة البارحة بوفاة إمرأة صالحة وابنتيها وحفيدتها وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى بناتها المتوفين معها فأصبحت ليلة الزفاف هي أول ليلة في القبر فنسأل الله الرحيم الغفور أن يتقبلهم بقبول حسن وأن يجبر مصاب أهليهم ويبدلهم دار خير من دارهم وأزواج خير من أزواجهم ٩ فُجعنا ليلة البارحة بوفاة إمرأة صالحة وابنتيها وحفيدتها وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى بناتها المتوفين معها فأصبحت ليلة الزفاف هي أول ليلة في القبر فنسأل الله الرحيم الغفور أن يتقبلهم بقبول حسن وأن يجبر مصاب أهليهم ويبدلهم دار خير من دارهم وأزواج خير من أزواجهم — عبدالهادي العرجاني (@abdulhadi3955) November 28, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر فُجعنا ليلة البارحة بوفاة إمرأة صالحة وابنتيها وحفيدتها وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى بناتها المتوفين معها فأصبحت ليلة الزفاف هي أول ليلة في القبر فنسأل الله الرحيم الغفور أن يتقبلهم بقبول حسن وأن يجبر مصاب أهليهم ويبدلهم دار خير من دارهم وأزواج خير من أزواجهم — عبدالهادي العرجاني (@abdulhadi3955) November 28, 2019

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