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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس الوزراء يتلقى برقيات تهان بذكرى الاستقلال الـ30 من نوفمبر
الإثنين 2 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك برقيات تهاني وتبريكات من عدد من نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، بمناسبة احتفالات شعبنا بالذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر.
وعبرت البرقيات عن أخلص التهاني لرئيس الوزراء ومن خلاله إلى الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.. منوهين بتزامن هذه المناسبة مع عودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن واضطلاعها بدورها في تنفيذ اتفاق الرياض بما يحقق الامن والاستقرار للشعب اليمني.. سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني وقد تحقق له ما يصبو من أمن واستقرار.
كما جددت البرقيات التأكيد على دعم الحكومة الشرعية والجهود الأممية والدولية لحل الأزمة وانهاء معاناة الشعب اليمني وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة اقليميا ودوليا.
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