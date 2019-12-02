عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الشباب يهنئ علي خصروف بفوزه بفضة الجودو الاسيوي

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365

هنأ وزير الشباب والرياضة نايف البكري، اليوم السبت، البطل الأولمبي اليمني علي خصروف بمناسبة إحرازه الميدالية الفضية في بطولة آسيا المفتوحة هونج كونج 2019، وجمعه 70 نقطة قربته من التأهل الى اولمبياد طوكيو2020 برصيده التراكمي الذي اصبح 584 نقطة.



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جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين اجراهما مع رئيس الاتحاد العربي واليمني للجودو المهندس نعمان شاهر والبطل علي خصروف، هنأهم بالإنجاز الكبير الذي يمثل امتدادا للإنجازات التي حققها اللاعب واللعبة والرياضة الوطنية بشكل عام .

وأكد البكري أن الشعب اليمني فخور بإنجازات خصروف السابقة والحالية والتي ينتظر تحقيقها في المستقبل، وجمهور الرياضة يتحدث عنه بفخر باعتباره بطلا حقيقيا استطاع التأهل إلى الأولمبياد بجده واجتهاده وتمكن من وضع اسمه ضمن قائمة الشرف الذهبية للرياضة اليمنية .. مشيراً إلى إن الوزارة ستواصل دعم لعبة الجودو من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات ورفع اسم اليمن عالياً .

تجدر الإشارة إلى ان اللاعب علي خصروف يعد ابرز لاعب في تاريخ الجودو باليمن، سبق له التأهل الى الاولمبياد العالمي بجدارة، وحقق العديد من الانجازات الكبيرة على المستويين العربي والقاري وهو البطل المتوج لفئته الوزنية محليا من دون منازع منذ سنوات.