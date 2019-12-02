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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقطرى.. نادي الشرق يتوج بكأس اليوبيل الذهبي للبنك الاهلي اليمني الإثنين 2 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سقطرى توج نادي الشرق بمحافظة سقطرى اليوم بكأس الذكرى ل50 لتأسيس البنك الاهلي اليمني، وذلك بعد فوزه على نادي ردفان في المباراة التي نظمها فرع إتحاد كرة القدم بسقطرى على ملعب الفقيد سعيد علي سالمين، بضربات الترجيح 4/5 عقب إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي .

Advertisements وفي نهاية المباراة سلم مدير فرع البنك الاهلي بسقطرى احمد حزوم ومعه مدير لشباب والرياضة علي صعباب ومدير الشئون الاجتماعية عبدالعليم احمد ورئيس اتحاد الكرة جمعان احمد نادي الشرق كأس بطل الذكرى وجائزة مالية و ردفان كاس الوصافة وجائزة مالية . أدار المباراة تحكيميا الحكم محفوظ خميس حكم ساحة عمار علي مساعد اول صالح قاسم مساعد ثاني خميس شيخان حكم رابع .

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