عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السلام بالغرفة يتوج ببطولة دوري الناشئين لأندية وادي حضرموت

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

توج نادي السلام بالغرفة ببطولة الناشئين لأندية حضرموت الوادي من مواليد 2003 م التي نظمها فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بالوادي .



وفاز السلام على نظيره الاتفاق بالحوطة بركلات الترجيح بعد تعادلهم السلبي في المباراة التي جمعتهم عصر اليوم الجمعة بملعب الشهيد جواس بسيئون .

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و في ختام اللقاء قام المدير العام لمكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت المهندس علي يسلم باشعيب والأخوة الضيوف بتسليم كأسين تذكاريين للفريق البطل والوصيف والميداليات الذهبية والفضية .

كما قدمت جائزتين لأفضل لاعبين في المباراة كانت من نصيب لاعب نادي السلام طالب بن عون، ولاعب نادي الاتفاق أنس بن منيف .

أدار المباراة طاقم تحكيم تكون من عبدالرحمن علوان في الساحة وعاونه على خطي التماس مازن مرجان وعامر بن قفلة وكان محمد سالم سعد حكما رابعا وحامد السقاف مقيما للحكام وسعيد باشعيب مراقبا اداريا.