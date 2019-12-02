عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المكلا تحتفل بمناسبة الذكرى الـ52 ليوم الإستقلال الوطني المجيد

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

نظمت السلطة المحلية بحضرموت صباح اليوم بقاعة على هود باعباد بمدينة المكلا حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى الـ52 ليوم الإستقلال الوطني المجيد في الـ30 من نوفمبر.



وفي الحفل الذي حضره محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القى نائب رئيس الوزراء سالم احمد الخنبشي كلمة رفع في مستهلها التهاني والتبريكات للقيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي .

كما استعرض خلالها محطات من المراحل النضالية التي خاضتها أبناء الشعب اليمني في سبيل التخلص من الاستعمار البريطاني وتحقيق الاستقلال في الـ30 من نوفمبر 1967م، مشددا في كلمته على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت في محافظة حضرموت والمحافظات المحررة من قبضة مليشيا الحوثي الإنقلابية والجماعات الإرهابية.

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واختتم نائب رئيس الوزراء كلمته بالترحم على الشهداء الأبرار الذين قدموا حياتهم رخيصة في سبيل تحقيق الاستقلال وطرد المستعمر من أرض الوطن.

كما ألقيت كلمة من قبل مدير عام مكتب الثقافة بساحل حضرموت خالد احمد القحوم، أشار خلالها إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الثقافة يحرصان على تنظيم مثل هذه الاحتفالات في أيام الأعياد الوطنية لتذكير الأجيال الجديدة بها ولإستعراض الملاحم البطولية التي سطرها الأبطال في معركة الاستقلال عن المستعمر وبسط السيادة على كافة تراب الوطن، ولإبراز المواهب والأعمال الفنية للمبدعين من أبناء حضرموت.

وشهد الحفل عرض لوحة غنائية راقصة بعنوان " لبيك يا موطني" من كلمات الشيخ عبدالله احمد الناخبي وألحان الفنان كرامة مرسال وغناء الفنان مفتاح كندارة والفنان محمد بن حميد والفنان علي العطاس.. وأدت رقصاتها فرقة جوهرة الخيصة، الي جانب عرض لوحة تراثية بعنوان "الشروحات النسائية في حضرموت" تحاكي تقاليد الأعراس النسائية في حضرموت من تنفيذ وأداء الفنانة أمون باعكيم وفرقتها الفنية.

واختتم الحفل بأداء أغنية "دقت الساعة" من كلمات الشيخ عبدالله الناخبي وأداها على خشبة المسرح الفنان مفتاح كندارة.