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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ندوة توعوية ضمن فعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بسيئون الإثنين 2 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سيئون نظمت إدارة تنمية المرأة والطفل وإدارة المرأة العاملة بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت بالتعاون مع اتحاد نساء اليمن فرع حضرموت ومؤسسة الشافعي للتنمية ندوة توعية ضمن فعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة .

Advertisements وناقشت ٣٥٠ مشاركة بالندوة ورقتي عمل الأولى قدمتها رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع حضرموت فاطمة النوبي بعنوان " أهمية التوعية للقضاء على العنف ضد المرأة "، فيما الورقة الثانية بعنوان " مخاطر العنف ضد المرأة " استعرضتها اماني الحدري . وفي افتتاح الندوة أوضحت مديرة إدارة تنمية المرأة والطفل بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت اماني جمعان دويل أهمية حملات التوعية للقضاء على العنف ضد المرأة والتعريف بحقوق المرأة. مؤكدة على اهتمام المكتب بالمرأة من خلال البرامج والأنشطة التي تنفذها إدارة المرأة العاملة وإدارة تنمية المرأة والطفل ومركز تنمية المجتمع والأسر المنتجة بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت .

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