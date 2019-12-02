عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محافظ حضرموت يفتتح المعرض العسكري الأول بالمكلا

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم المعرض العسكري الأول الذي أقامته شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بالتنسيق مع قاعة حضرموت الدائمة لمعارض الصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية.



Advertisements

وتعرف محافظ حضرموت عقب افتتاح المعرض من قائد شعبة التوجيه المعنوي عميد ركن صالح المعاري ومدير عام قاعة حضرموت المصور خالد بن عاقلة على محتويات المعرض العسكري الأول، الذي تتزامن إقامته مع احتفالات بلادنا بالذكرى الثانية والخمسين ليوم الإستقلال الوطني المجيد "30 نوفمبر".

واحتوى المعرض يحتوي على 500 صورة توثق مسيرة القوات العسكرية والأمنية في حضرموت خلال السنوات الأربع الماضية وجهودها في إنجاح عمليات فرض الأمن ونشر الطمأنينة وتحقيق الإستقرار ومحاربة الجماعات الإرهابية والعناصر الإنقلابية وتوثيق الملاحم والبطولات التي خاضتها القوات المسلحة والأمن.

الجدير بالذكر أن المعرض العسكري في قاعة حضرموت الدائمة لمعارض الصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية يستمر لمدة أسبوعين.