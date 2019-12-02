عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس الوزراء يستقبل قائد قوات التحالف في العاصمة عدن

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، قائد قوات تحالف دعم الشرعية في عدن العميد مجاهد العتيبي.



Advertisements

وقدم قائد قوات التحالف لرئيس الوزراء التهاني بمناسبة احتفالات الشعب اليمني بالذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر.. منوها بجهود الحكومة في تطبيع الاوضاع بالمناطق المحررة، والدور الاستثنائي الذي تلعبه لتجاوز التحديات وتنفيذ اتفاق الرياض.

وتطرق اللقاء، إلى الوضع العام والأمن في مدينة عدن، والدور التكاملي للحكومة والتحالف في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات الاساسية للمواطنين، على ضوء اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود قوات تحالف دعم الشرعية في إسناد الجهود الحكومية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة واستكمال معركة اليمن الوجودية بإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.. منوها بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال قيادة قوات التحالف ودعمها المستمر لليمن وشعبها في مختلف المجالات.