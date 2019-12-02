شكرا لمتابعة خبر عن بيان هام وعاجل .. للمؤتمر ودعوة طارئة للشعب وعناصر الحزب عشية ذكرى انتفاضة 2ديسمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بسم الله الرحمن الرحيم

((من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ))صدق الله العظيم.

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ايها الشعب اليماني العظيم يا ابناء سبتمبر واكتوبر ونوفمبر

ويا اعضاء المؤتمر الشعبي العام الأوفياء وانصاره الشرفاء

يا صناع المجد وعشاق الكرامة

ايها الشامخون شموخ عيبان

وردفان وعفاش

تحية اجلال لكم وانتم تتدرعون الصبر والصمود وتقفون وقفة نقم وعطان

وتحية اكبار لكم وانتم تجسدون في كل مواقفكم وفاء الزوكا والخطيب

ايها الاوفياء

ونحن نعيش ذكرى جريمة اغتيال وطن وازهاق روح الأمن والسلام

ذكرى انتفاضة الثاني من ديسمبر المستمرة

ذكرى البطولة النادرة والتضحية الجسيمة

نقف امامها وقفة إجلال وإكبار

مستلهمين اروع دروس التضحية والفداء التي جسدها القائد المؤسس للمؤتمر

الزعيم الشهيد البطل/علي عبدالله صالح.

واعظم دروس الوفاء والبسالة التي تجلت في وقفة الاسد الهصور الامين العام للمؤتمر الشهيد البطل/عارف عوض الزوكا.

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يا جماهير المؤتمر الشعبي العام

ان ذكرى انتفاضة الثاني من ديسمبر بقدر ما فضحت مواقف النفاق المخزية من البعض

لكنها من الجانب الاخر تؤكد تفاني المؤتمر الشعبي مع وطنه وارضه. وتصدق افعاله واقواله فلم يكن شعاره الدائم(بالروح بالدم نفديك يا يمن) مجرد هتافات للمزايدة

يا اعضاء مؤتمرنا الشعبي العام

لقد جاد بكم رحم الوطن لتكونوا فراقد مضيئة في سماء شموخه وعزته فكنتم كما اراد

ايها الأوفياء

اننا بكم ومن خلالكم

نؤكد ان دم الزعيم القائد ورفيق درب الوفاء

سيضل مشعل ثورة لاتخبوا وفرقدا

نهتدي بقبسه في استمرارية الانتفاضة

وستبقى وصاياه العشر الخالدة

خطوط عريضة للمقاتلين الاحرار في درب النضال.

كما وان هذه الذكرى التي نعيش مرارتها وبسالتها وعنفوانها

في آن واحد

ليتحتم علينا إعادة النظر في مواقف الخنوع المخزية التي وقفتها العديد من قيادة المؤتمر يوم تركت الزعيم القائد المؤسس والامين العام يواجهان بمفردهما عصابة الكهنوت ومليشيات الظلام.

فدفعت تلك القيادات الثمن باهظا ومريرا.

وهاهي تعيش حياة القهر والتسلط والاقصاء الممنهج لها ولكوادرها في كل المحافظات سواء التابعة لمليشيات الانقلاب او تلك المحررة شكليا.

ايها المؤتمريون الأوفياء ان المؤتمر الشعبي العام قطاع الحجرية يرى ان هذه المناسبة فرصة سانحة لإستعادة الكرامة المؤتمرية وضرورة اتفاق كل القيادات في الداخل والخارج وترك المناكفات من اجل توحيد الصف المؤتمري.

والسير بعزيمة قوية لتنفيذ وصايا الزعيم، وإستعادة الثورة والجمهورية من عصابات الظلام والارهاب..

على قدر اهل العزم تأتي العزائم :: وتأتي على قدر الكرام المكارم

وتكبر في عين الصغير صغارها:: وتصغر في عين العظيم العظائم.

(قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين)

صدق العظيم

{صادر عن المؤتمر الشعبي العام - قطاع الحجرية}

الاثنين 2ديسمبر2019م