شكرا لمتابعة خبر عن في قلب العاصمة صنعاء .. قيادي مؤتمري ينجو من محاولة اغتيال رغم اختراق 6 رصاصات لجسده (الاسم والتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مسؤول يمني يحذر من تصعيد حوثي خطير وصول عتاد عسكري كبير تابع لقوات التحالف إلى عدن بيان هام وعاجل .. للمؤتمر ودعوة طارئة للشعب وعناصر الحزب عشية ذكرى انتفاضة 2ديسمبر ليس قائد عسكري ولا قائد محور ولا يمتلك اي منصب ..طالب جامعي يدعى محمد الرميمة يبهر محافظ تعز ويثلج صدر الرئيس هادي بعمل مباغت اسعد كل ابناء تعز

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