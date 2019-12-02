ليس قائد عسكري ولا قائد محور ولا يمتلك اي منصب ..طالب جامعي يدعى محمد الرميمة يبهر محافظ تعز ويثلج صدر الرئيس هادي بعمل مباغت اسعد كل ابناء تعز

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عدن - ياسمين التهامي - برعاية كريمة من نبيل شمسان محافظ محافظة تعز و معالي وزير الثقافة مروان دماج وزير الثقافة شهدت تعز ، صباح اليوم ، احتفالًا فنيًا وخطابيًا ، أقامه مكتب الثقافة بمحافظة تعز بمناسبة الذكرى الـ ٥٢ لعيد الاستقلال المجيد الـ 30 نوفمبر ، بحضور وكيل أول محافظة تعز الدكتور / عبد القوي المخلافي ، والدكتور / عبد الحكيم عون وكيل المحافظة ،ووكيل وزارة الثقافة أ/ عبدالهادي العزعزي وقائد محور تعز اللواء الركن / خالد فاضل ومدير أمن المحافظة العميد/ منصور الأكحلي

ومدير عام مكتب الثقافة الأستاذ / عبد الخالق سيف ، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية والسياسية والإجتماعية وفي الإحتفال ألقى وكيل أول محافظة تعز الدكتور / عبد القوي المخلافي كلمة عبر في مستهلها عن أحر التهاني للشعب اليمني الصامد كافة ولأبناء تعز خاصة بحلول هذه المناسبة العظيمة التي تحمل معاني الإباء والكرم والرجولة والمعاني اليمنية الأًصيلة ، منوهًا إلى أن ما يجعلنا نُخلد هذه الذكرى أن هؤلاء الرجال وقفوا في وجه المحتل البريطاني وأن أبناءهم اليوم سيقفون أمام المحتلين الجدد المنقلبين على الشرعية في كافة ربوع الوطن وأن اليمن كانت وستظل مقبرة للغزاة .

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وأكد وكيل أول على استمرار مدينة تعز في مواجهة مشاريع التفتيت والتمزيق والحصار واستهداف كل ما هو جميل في هذه البلاد ، حيث مثلت تعز ولازالت مركز الاتزان ، ومنبع الثورات ، وجسدت دائمًا الحرية والثقافة .

فيما أشار قائد محور تعز اللواء الركن/ خالد فاضل إلى أن الاحتفال اليوم بالذكرى الـ ٥٢ لعيد الاستقلال الـ 30 نوفمبر يأتي في ظل ظروف ومتغيرات صعبة ومعقدة حيث يحتفل الشعب اليوم وحاضرة الجنوب عدن الباسلة تعيش هذه المتغيرات .

وأكد فاضل على أن نوفمبر الاستقلال لم يأت هبه أو مكرمة من الاستعمار البريطاني البغيض بل انتزعه شعبنا اليمني انتزاعًا عبر الكفاح المسلح من جبال ردفان الشماء بثورة 14 أكتوبر 1963م .

وبدوره نوه مدير عام مكتب الثقافة الأستاذ / عبد الخالق سيف إلى خصوصية العلاقة بين عدن وتعز ، حيث بدأ تحرك قادة ثورة الـ ١٤ من أكتوبر من تعز وعلى رأسهم قائد الثورة الأكبر راجح غالب بن لبوزة ، ومثل هذا التحرك نقطة البداية في تحرير عدن وكل الجنوب ، مشيرًا إلى أن تعز تؤكد اليوم مجددًا صمودها ومساندتها لكل محافظات هذا الوطن رغم الظروف القاسية التي تمر فيها بسبب الحرب والحصار عليها .

وفي الحفل الذي حضره عدد من القيادات العسكرية والأمنية قُدمت قصيدة شعرية وطنية للشاعر توفيق الشميري وعروضا فنية وكوكتيل من الأغاني الوطنية والعاطفية التراثية أبدعها نجوم الغناء والإنشاد في مكتب الثقافة ، بمصاحبة فرقتي الموسيقى والفلكور الشعبي التابعتين للمكتب كما تم تكريم بعض الشخصيات الثقافية والعسكرية الوطنية في آخر الإحتفالية الكبيرة والمعبرة.