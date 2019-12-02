شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة تبدأ حملة لوقف احتكار الوقود والتلاعب بالأسعار ورئيس الحكومة يوجة بتشكيل لجان للرقابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مسؤول يمني يحذر من تصعيد حوثي خطير وصول عتاد عسكري كبير تابع لقوات التحالف إلى عدن بيان هام وعاجل .. للمؤتمر ودعوة طارئة للشعب وعناصر الحزب عشية ذكرى انتفاضة 2ديسمبر في قلب العاصمة صنعاء .. قيادي مؤتمري ينجو من محاولة اغتيال رغم اختراق 6 رصاصات لجسده (الاسم والتفاصيل)

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