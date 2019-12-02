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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. انفجارات عنيفة جراء استهداف عرض عسكري ومقتل المئات من قوات العميد طارق صالح في المخاء

كشفت مصادر إعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام أن قيادات تنظيمية في الحزب طالبت العميد طارق صالح بإلغاء الفعالية الجماهيرية التي تجري التحضيرات النهائية لإقامتها في 2 من ديسمبر 2019م بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الـ2 من ديسمبر القادم.

واكدت المصادر الإعلاميه أن قيادات عليا وأعضاء في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أبلغت طارق صالح نيتها بعدم الحضور في الفعالية التي يجرى الترتيب لإقامتها بمدينة المخأ مطلع ديسمبر القادم بمحافظة تعز، وذلك خشية من تكرار السيناريو الذي تعرضت له قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في قاعدة العند جراء استهداف قوات صنعاء لهم بطائرات مسيرة.

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ورد للتو.. انفجارات عنيفة جراء استهداف عرض عسكري ومقتل المئات من قوات العميد طارق صالح في المخاء

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