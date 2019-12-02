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بدء دورة تدريبية خاصة بمعالجة سوء التغذية الحاد في المهرة

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدء دورة تدريبية خاصة بمعالجة سوء التغذية الحاد في المهرة

الإثنين 2 ديسمبر 2019

بدء دورة تدريبية خاصة بمعالجة سوء التغذية الحاد في المهرة

الخليج 365 - المهرة

بدأت بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة اليوم دورة تدريبية خاصة بمعالجة سوء التغذية الحاد والرضاعة والتغذية التكميلية للطفل  ينظمها مكتب الصحة والسكان بمشاركة 12 متدربا من العاملين الصحيين في مديريات سيحوت المسيلة الغيضة.

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ويتلقى المشاركون  في الدورة على مدى عشرة أيام  العديد من المفاهيم والمعارف الصحية الخاصة بأركان التنفيذ ( الزوايا الثلاث لبرنامج المعالجة والقياسات وإجراءات القبول واختيار الشهية، بالإضافة الى التطبيق العملي ووصف الأغذية الجاهزة للاستخدام في رعاية العيادة الخارجية وغيرها.

 

وفي افتتاح الدورة أكد مدير عام مكتب الصحة والسكان عوض مبارك سعد على أهمية الدورة في رفع كفاءة العاملين الصحيين في معالجة سوء التغذية الحاد، داعيا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من الدورة واستيعاب المفاهيم والمعارف التي سيتلقونها ونقلها إلى الواقع العملي في الميدان.

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