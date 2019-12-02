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معين عبدالملك يوجه بالمعالجة العاجلة لأوضاع الكهرباء في شبوة

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اليمن العربي - شبوة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معين عبدالملك يوجه بالمعالجة العاجلة لأوضاع الكهرباء في شبوة

الإثنين 2 ديسمبر 2019

معين عبدالملك يوجه بالمعالجة العاجلة لأوضاع الكهرباء في شبوة

الخليج 365 - شبوة

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالمعالجة العاجلة لاوضاع الكهرباء في محافظة شبوة وتوفير احتياجاتها من الوقود بشكل فوري.. مشددا على الوزارات والجهات المعنية ضرورة التنسيق مع السلطة المحلية لتجاوز اية تحديات وضمان الحلول المستدامة لاستمرار خدمة الكهرباء للمواطنين، وعدم تكرار مثل هذه الاشكاليات الراهنة مستقبلا.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمحافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الذي اطلعه على الاوضاع الخدمية بالمحافظة والاشكالات القائمة في توفر وقود الكهرباء.. معربا عن تقديره وكل ابناء المحافظة لدولة رئيس الوزراء على متابعة الاوضاع اولا بأول واصدار التوجيهات بحلها.

 

وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حريصة على تحسين الخدمات الاساسية بالمحافظات المحررة، والبحث عن حلول مستدامة تضمن استقرار وديمومة هذه الخدمات للمواطنين.

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