عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المركز الثقافي اليمني بالقاهرة يقيم أمسية سينمائية ونقدية

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - القاهرة

أقام المركز الثقافي اليمني في القاهرة ،مساء أمس ، ندوة ثقافية نقدية وأمسية سينمائية بمناسبة الثلاثين من نوفمبر عيد الجلاء المجيد.



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واستعرضت الندوة برعاية سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم ، والتي أدارها الفنان المصري المعروف طارق دسوقي ثلاثة أفلام أولهما فيلم مصري بعنوان شارع الصحافة، سيناريو وإخراج المخرج إيهاب طلعت ومن بطولة الفنانة المصرية آمال رمزي وعدد أخر من الفنانين المصريين المميزين، إضافة إلى فيلم يمني بعنوان شكرا تشارلي للمخرج اليمني محمد فاروق وفيلم يمني قصير يتحدث عن السلام.

كما أقيمت مناقشة بين جموع الحاضرين وصناع الأفلام، شارك فيها الكاتب والمؤرخ الفني المصري زكي مصطفى ووزير الثقافة السابق الدكتور عبد الله عوبل وعدد من النقاد والفنانين والشباب من اليمن ومصر.

وأكدت مدير المركز الثقافي اليمني المستشارة عائشة العولقي خلال الندوة ،على أهمية صناعة السينما في التنوير الفكري وتوثيق تاريخ الشعوب ومناقشة مختلف القضايا..مشيرة إلى أن المركز يحضر برنامج طموح للعام المقبل 2020م بمشاركة واسعة من المبدعين.