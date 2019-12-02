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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب الرئيس يتوجه إلى مملكة اسبانيا للمشاركة في قمة المناخ
الأحد 1 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
توجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم ، إلى مملكة إسبانيا لترؤس وفد اليمن نيابة عن الرئيس عبدربه منصور هادي في مؤتمر الأطراف 25 (COP25) بشأن تغير المناخ، والذي سيعقد في العاصمة الاسبانية مدريد.
ومن المقرر أن يعقد نائب الرئيس على هامش المؤتمر لقاءات مكثفة بالقادة والمسؤولين في الدول المشاركة لبحث العلاقات بين بلادنا والدول المختلفة وسبل تعزيزها وتطويرها، وإطلاعهم على جهود إحلال السلام والدور الأخوي للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وسيبحث الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء في مجالات عدة وفي مقدمتها ملف التنمية وملف محاربة الارهاب.
وتبحث القمة التي يحضرها قادة وممثلون عن 200 دولة، المشاكل البيئية المختلفة.
يرافق نائب الرئيس القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووكيل وزارة المياه والبيئة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار العولقي.
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