شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن صورة من طفولة الحسناء إيفانكا ترمب تشعل جميع مواقع التواصل ... شاهدوا كيف كانت وكيف أصبحت..! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي -
نشرت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عبر حسابها على "إنستغرام" صورة من طفولتها لفتت الأنظار وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.
جديد الخليج 365:
وظهرت إيفانكا في الصورة وهي تساعد والدتها إيفانا، الزوجة الأولى لترامب، في تحضير مائدة عيد الشكر، وعلقت على الصورة: "السعادة صناعة منزلية".
وأشار متابعو أخبار ابنة الرئيس الأمريكي إلى "أنها كانت ولا تزال جميلة". ولفت بعضهم إلى أن ملامحها (في الصورة) قريبة جدا من ملامح والدتها.
Une publication partagée par Ivanka Trump (@ivankatrump) le le 27 Nov 2019 à 6 h 46 m PST
المصدر: RT
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