شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن صورة من طفولة الحسناء إيفانكا ترمب تشعل جميع مواقع التواصل ... شاهدوا كيف كانت وكيف أصبحت..! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي -

نشرت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عبر حسابها على "إنستغرام" صورة من طفولتها لفتت الأنظار وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

جديد الخليج 365:

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وظهرت إيفانكا في الصورة وهي تساعد والدتها إيفانا، الزوجة الأولى لترامب، في تحضير مائدة عيد الشكر، وعلقت على الصورة: "السعادة صناعة منزلية".

وأشار متابعو أخبار ابنة الرئيس الأمريكي إلى "أنها كانت ولا تزال جميلة". ولفت بعضهم إلى أن ملامحها (في الصورة) قريبة جدا من ملامح والدتها.

المصدر: RT