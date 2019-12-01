شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن خلطة سحرية لمنع تساقط الشعر بشكل نهائي..تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تعتبر كثافة الشعر إحدى السمات الجمالية التي يتمتع بها الرجال والسيدات على حد سواء، ولكنه من الممكن أن يتعرّض للكثير من المشاكل، مثل القشرة، والتساقط، والتقصّف، والجفاف، وتختلف العوامل والأسباب التي تؤدي لظهور هذه المشاكل، وسنتعرف في هذا المقال على كيفية علاج الشعر المتساقط باستخدام خلطات طبيعيّة.

جديد الخليج 365:

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أسباب تساقط الشعر:

يعتبر تساقط الشعر من المشاكل التي يعاني منها الناس، ومن أهم الأسباب لتساقط الشعر ما يلي:

ضعف وتلف في بصيلات الشعر، بحيث إنّها لا تكون قادرة على إنبات شعر جديد. التغذية غير السليمة. الضغوطات النفسيّة والقلق.

استخدام بعض الشامبوهات التي لا تتناسب مع نوعية الشعر.

استخدام الكثير من الصبغات والمواد الكيميائية.

التعرّض لأشعة الشمس لفترات طويلة. كثرة غسل الشعر.

التغيّرات التي تحدث في فترات معيّنة عند السيدات، مثل الولادة، والإنجاب. الإصابة ببعض الأمراض، مثل الأنيميا.

خلطات طبيعيّة للتخلّص من تساقط الشعر

من الطرق الطبيعية التي تساعد على علاج تساقط الشعر ما يلي:

نضع كمية من زيت السمسم على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ثم نغطيه بواسطة كيس بلاستيكي، ونتركه لمدة ليلة كاملة، ونغسله في صباح اليوم التالي بالماء الفاتر. نخفق زلال بيضتين جيداً، ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من خلّ التفاح، وأربع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، وأربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، ونخلط جميع هذه المكوّنات مع بعضها البعض، وذلك حتى نحصل على خليط متجانس، ثمّ نطبق هذه الخلطة على فروة الرأس والشعر، ونتركها لمدة لا تقلّ عن ساعتين. نقشر رأس ثوم كبير، ونقطّعه إلى قطّع صغيرة الحجم، ونضيف إليه ملعقتين كبيرتاي من الماء، وملعقة كبيرة من عسل النحل، وصفار بيضة، ونخلط جيداً، ثمّ ندلك فروة الرأس بالخليط لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ونتركه على الشعر لمدّة نصف ساعة، وبعد مرور الوقت نغسله بالماء الفاتر والشامبو، بعد ذلك نطبّق خليطاً مكوّناً من فنجان صغير من لبن الزبادي، وكأس من الماء الفاتر، وفنجان من القهوة سريعة الذوبان، ونتركه على الشعر لمدة ربع ساعة، ونغسله بالماء الدافئ والشامبو مجدداً. نمزج ملعقتين كبيرتين من الحناء العربية، ونضيف إليها زلال بيضة، وكمية من لبن الزبادي حسب الحاجة، حتى يتشكل لدينا خليط سهل الفرد، ثم نطبقه على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ونتركه لمدّة لا تقلّ عن النصف ساعة، ونغسله بالماء الدافئ. نخلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من القرفة، ثمّ نفرد الخليط على الشعر، ونتركه لمدّة لا تقلّ عن النصف ساعة، ونغسله بالماء الفاتر والشامبو.