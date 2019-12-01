الجامعة العربية تؤكد أهمية إنشاء مركز تدريب عسكري عربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 الخليج 365 - القاهرة أكدت جامعة الدول العربية أهمية إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية لتدعيم الروابط بين الجيوش العربية وتوفير مناخ ملائم يضع أسس التعاون والشراكة العربية العسكرية على أعلى المستويات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية.

Advertisements جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل الذوادي التي ألقاها نيابة عنه مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي بالجامعة العربية طارق عبدالسلام خلال افتتاح اعمال الندوة الـ "24" لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية. وشدد الذوادي على أن قطاع الشؤون العربية والأمن القومي ممثلًا في الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي سيبقى حريصًا على تنظيم الاجتماعات والندوات الخاصة بالقوات المسلحة معتزًا بروح المسؤولية التي تعمل بها تلك القوات لما فيه خير للأمة العربية وتطلعاتها.

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