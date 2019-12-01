تدشين توزيع مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين في حجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

دشن وكيل أول محافظة حجة ناصر دعقين، اليوم ، توزيع مساعدات اغاثية وإيوائية للمتضررين في عدد من مديريات المحافظة والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



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واوضح وكيل المحافظة ،بأنه تم توزيع 843 سلة غذائية استفادة منها 1686 أسرة ،وتوزيع 94 خيمة لعدد 94 أسرة في مديريات حرض وحيران والقرى المحررة بمديرية عبس..معبراً عن شكره لمركز الملك سلمان على جهوده في دعم المتضررين من الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقدم مركز الملك سلمان قدم خلال شهر نوفمبر 3600 سلة غذائية لعدد 22 الف مستفيد في مديريات حيران وميدي وحرض وقرى بني حسن.