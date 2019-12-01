- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز تحتفي بذكرى عيد الاستقلال الــ 30 من نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
الخليج 365 - تعز
احتفت السلطة المحلية بمحافظة تعز ، اليوم الاحد، بعيد الـ 52 للاستقلال الوطني الـ 30 نوفمبر بحفل فني وخطابي نظمه مكتب الثقافة بالمحافظة.
وفي افتتاح الحفل القى وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي كلمة اشار فيها الى دلالات الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة التي توجت نضالات الشعب اليمني من اجل التحرر والاستقلال باجلاء آخر جندي بريطاني من ترابه الطاهر والانعتاق من ربقة الاستعمار..لافتا الى الدروس التي يمكن استلهامها في تحرير تعز وكل المحافظات التي لاتزال تحت سلطة الانقلاب الحوثي التي تسببت في واحدة من اسوأ الكوارث الانسانية في العالم.
من جانبه اشاد قائد محور تعز اللواء خالد فاضل بالادوار البطولية التي اجترحها الثوار من اجل تحرير الشطر الجنوبي و نيل الاستقلال الناجز..مؤكدا العزم على اقتفاء الاثر في تحرير ماتبقى من المحافظة وكل المحافظات بإرادة لاتلين وبدعم الاشقاء في التحالف العربي.
كما استعرض مدير مكتب الثقافة بالمحافظة عبد الخالق سيف الإسهامات الثورية لتعز ودورها في نجاح الثورات وانتصارها واحتضان الثوار الذين خاضوا غمار الثورات ومنها 14 أكتوبر وجلاء المستعمر البريطاني في الـ 30 من نوفمبر .
كانت هذه تفاصيل خبر تعز تحتفي بذكرى عيد الاستقلال الــ 30 من نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.