العاصمة عدن تحتضن ورشة عمل حول غسيل الأموال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

بدأت اليوم في عدن فعاليات ورشة العمل حول "غسيل الأمول"، التي تنظمها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتمنية والديمقراطية ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.



وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة ايام ويشارك فيها 27 من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني، إلى مناقشة جرائم غسيل الأموال وأثرها على الإقتصاد الوطني في القانون اليمني، وجريمة تمويل الإرهاب، ومكافحة التهديد المتطور لتمويل الإرهاب ومناقشة مدى موائمة التشريع اليمني للمعايير الدولية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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وفي إفتتاح الورشة، أكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، على أهمية الورشة كونها تعطي فرصة لمراجعة وتقيم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال كونهما عدو رئيسي للإقتصاد الوطني ويهددان الأمن والسلام .

وأشارت إلى أن اتفاقية الرياض أولت اهتماما خاصا بمكافحة الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة الرقابية وتعزيزها بالكوادر أصحاب الكفاءة .

بدوره أوضح عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة الإستئناف بعدن القاضي فهيم عبدالله، أن الورشة تستهدف بناء وتنمية قدرات المشاركون وتطوير مفاهيم مكافحة الجرائم لما يتواكب مع العالم الخارجي .. مشيرا إلى أهمية مراجعة التشريع اليمني وجعله متوافقا مع القوانين الدولية بما يتناسب مع ديننا الإسلامي.