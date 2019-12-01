شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي:

فيديو .. البحسني يناقش تنفيذ المشاريع المتعثرة واستعدادات الكهرباء للصيف القادم https://www.elyamnelaraby.com/438773/ تعرف مواعيد رحلات اليمنية غداً الإثنين https://www.elyamnelaraby.com/438774/ أمن لحج يلقي القبض على مطلوب على ذمة أحداث اغسطس الماضي https://www.elyamnelaraby.com/438780/ شباب حضارم يهدون دولة الإمارات نشيد بلادهم وأغنية “الله يا دار زايد“.. فيديو https://www.elyamnelaraby.com/438784/ الإمارات تغيث النازحين إلى منطقة القصبة في الدريهمي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/438786/ تخرج أولى سرايا اللواء الخامس مقاومة التابع للقوات الجنوبية في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/438787/ اضطراب مداري شديد يقترب من سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/438790/ الميليشيات تداهم منازل المواطنين في منطقة العود غرب قعطبة https://www.elyamnelaraby.com/438791/ الهيئة العمانية تسلم السلطة المحلية بالمهرة خمسة مولدات خاصة بالكهرباء https://www.elyamnelaraby.com/438801/ نائب رئيس الوزراء يشيد بالدور الهام الذي يقوم به صندوق النظاقة بحضرموت Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/438803/ البحسني يلتقي إدارتي النظافة والتحسين بساحل ووادي حضرموت.. صور https://www.elyamnelaraby.com/438808/ مدينة الغيضة تحتضن دورة تدريبية في مجال المعالجة المجتمعية للصغار https://www.elyamnelaraby.com/438812/ عاجل.. الجبواني يصدر قرارا هستيريا بايقاف الدوام الرسمي في وزارة النقل بعدن https://www.elyamnelaraby.com/438813/ انتقالي تريم ينظم حفلاً خطابياً بمناسبة ذكرى استقلال الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/438815/ السلطة المحلية بمديرية حصوين تتسلّم مولداً كهربائية بقوة (1400 KVA) https://www.elyamnelaraby.com/438818/ الوسط و آفاد تدشنان توزيع ألف سلة غذائية في سيئون وشبام الأحد 1 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438822/ مدير عام شحن يتسلم المولد الكهربائي المقدم من سلطنة عمان https://www.elyamnelaraby.com/438825/ شاهد.. فيديو مؤثر لانتحار شاب مصري من أعلى برج القاهرة https://www.elyamnelaraby.com/438828/ وكيل أول المهرة يشهد حفل ايقاد شعلة الذكرى 52 للاستقلال الوطني https://www.elyamnelaraby.com/438830/ خاص.. مليشيات الحوثي الإيرانية تشن مداهمات على منازل المواطنين غرب مديرية قعطبة https://www.elyamnelaraby.com/438831/

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