شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غداً.. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن على موعد مع حدث اقتصادي مهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تدشن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، غدا الأحد ٢ديسمبر ٢٠١٩ فعاليات أول مؤتمر علمي اقتصادي سنوي هو الاول من نوعه على مر تاريخها.

Advertisements وسيكون موضوعه لهذا العام حول المستقبل الاقتصادي لمدينة عدن. وسيحظى المؤتمر بتغطية إعلامية محلية وخارجية، وسيحضره العديد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية وكوكبة من الأكاديميين والباحثين وغيرهم من المهتمين والمعنيين بموضوعات هذا المؤتمر.

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