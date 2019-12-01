أمن الضليعة يضبط عصابة متخصصة في سرقة الجوالات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 الخليج 365 - الضليعة ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية الضليعة، مساء اليوم الأحد، خلية متخصصة في السرقة الجوالات بطريقة محترفة.

Advertisements وقال مدير أمن مديرية الضليعة النقيب وليد بن شملان خلال حديثه للإعلام الأمني "إن أمن الضليعة تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متخصصين في سرقة الجوالات وبحوزتهم ثلاثة جوالات مسروقة". وأكد النقيب "بن شملان" إن أفراد العصابة اعترفوا خلال التحقيقات بسرقة 15 جوال وقاموا بالتصرف فيها (بيعها) حسب أقوالهم، وإن الأجهزة الأمنية ستحيلهم للنيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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