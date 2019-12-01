شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص.. مليشيات الحوثي الإيرانية تشن مداهمات على منازل المواطنين غرب مديرية قعطبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 كشف الإعلامي مرزوق الصيادي بأن مليشيات الحوثي الانقلابيه شنت حملة مداهمة لمنازل المواطنين بمنطقه بيت الشرجي غرب مديرية قعطبه.

Advertisements وأكد الصيادي في تصريحات خاصة لــ “الخليج 365”، بأن مليشيات الحوثي قامت بمداهمة المنازل ونهب الاسلحة الشخصية للمواطنين تحت حجة منع حمل السلاح ك تبرير لهذا التصرف الهمجي لمليشيات الحوثي الانقلابيه. وأضاف الصيادي أن حالة من الغضب والرفض للمواطنين تجاة ماتقوم بة المليشيات الانقلابيه تنذر بانفجار الوضع بين ابناء منطقة بيت الشرجي مخلاف العود من جهة ومليشيات الحوثي الانقلابيه من جهة اخرى.

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