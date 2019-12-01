وكيل أول المهرة يشهد حفل ايقاد شعلة الذكرى 52 للاستقلال الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

شهد وكيل محافظة المهرة الأول الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري، مساء اليوم، حفل إيفاد شعلة الذكرى 52 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر والذي نظمته جمعية الكشافة والمرشدات بالمحافظة ابتهاجآ بأعياد الثورة اليمنية (( 26 سبتمر- 14 أكتوبر المجيدتين برعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت وبالتنسيق مع مكتبي الشباب والرياضة ومكتب التربية والتعليم.



وفي مستهل الحفل نقل الوكيل الأول تهاني فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومحافظ المهرة الشيخ راجح باكريت إلى أبناء المهرة بهذه المناسبة، معبرا عن سعادته وحضوره هذه المناسبة الوطنية العظيمة ، و مشيرا إلى الدلالات الوطنية والتاريخية التي يمثلها عيد الاستقلال (30 نوفمبر) في مسار نضالات الشعب اليمني نحو الحرية والكرامة والتحرر.

واستعرض بن عويّض جانب من التضحيات التي قدمها الشعب اليمني وثوار سبتمبر وأكتوبر في سبيل تحرير الوطن الغالي من الاستعمار والاستبداد.

Advertisements

موكدآ حرص السلطة المحلية على إحياء ودعم مثل المناسبات الوطنية للتعبير عن فرحة المواطنين بأعياد الثورة وإقامة الأنشطة الاحتفالية والعروض الكرنفالية، مشيدآ بدور الكشافة والمرشدات في محافظة المهرة التفاعل مع الأعياد الوطنية إلى جانب رجال الأمن في وتنظيم الفعاليات والمهرجات في المحافظة.

ومن جهتة أفاد القائد محمد علي رزق العوبثاني مفوض مفوضية الكشافه بالمهرة بان الاحتفال بالذكرى 52 لعيد الاستقلال الوطني مناسبه غاليه على قلوب اليمنيين جميعاً ،ونحن في قياده كشافة المهره احتفلنا بهذه المناسبه بطريقتنا وبحسب الامكانيات المتاحه

شاكراً جميع الجهود المبذوله لمختلف الجهات التي ساهمت في انجاح هذه الاحتفاليه النوفمبريه العظيمه .

حضرفعاليات العرض الكشفي الكرنفالي البهيج القائد خميس جمعان متوانع نائب مفوض كشافه المهره وجميع قياده الكشافه بالمحافظه وقيادات تربويه ومحليه وعسكريه .