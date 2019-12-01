مدير عام شحن يتسلم المولد الكهربائي المقدم من سلطنة عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

تسلم مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت المولد الكهربائي المقدم كهدية من سلطنة عمان الشقيقة ممثلة بالهيئة العمانية للاعمال الخيرية



هذا وعبر مدير عام المديرية عن عظيم شكر للدور الكبير التي تقدمة السلطنة لمديرية شحن وكافة مديريات محافظة المهرة

مثمنا دورهم الملموس في الوقوف مع احتياجات سكان محافظة المهرة في كافة القطاعات الخدمية

Advertisements

من جانبة اوضح مدير مكتب الكهرباء بمديرية شحن الشيخ سعد سعيد العيسي ان محطة الكهرباء بالمديرية تسلمت مولد كهربائي بقوة ١ ميجا اضافة الى محول رفع بقوة ١٥٠٠ كيلو كاهدية من الاشقاء في سلطنة عمان

شاكرا الهيئة العمانية للاعمال الخيرية لكل البوادر الطيبة التي تعودت عليها محافظة المهرة من الدعم المتواصل من الاشقاء في السلطنة

من جانبة اكد الاخ محمد المقبلي ممثل الهيئة العمانية للاعمال الخيرية ان حكومة السلطنة تعتبر ان كل ماتقدمة من دعم لليمن كافة ومحافظة المهرة بشكل خاص واجب لحق الجوار

موكدا ان دعم السلطنة لن يتوقف وانما سوف تستمر انشطة وبرامج الهيئة لمساعدة الاشقاء في المهرة في كافة المجالات

مثمنا العلاقات التي تربط السلطنة بالجمهورية اليمنية منذو الازل.