شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوسط و آفاد تدشنان توزيع ألف سلة غذائية في سيئون وشبام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

دشنت مؤسسة الوسط للتنمية بمحافظة حضرموت اليوم، توزيع ألف سلة غذائية للأسر المحتاجة بتمويل واستجابة من هيئة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد ) ضمن نشاطها الإغاثية في اليمن .



ويأتي توزيع هذه السلل الغذائية التي تستهدف عدد من مناطق مديريتي سيئون وشبام بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة باليمن وتهدف الى تخفيف معاناة المواطنين جراء الاوضاع الدائرة في البلاد والتي اثقلت عليهم من تكاليف

الحياة المادية وغلاء المعيشة واستجابة من الشعب التركي لإغاثة المحتاجين في اليمن جراء الأحداث والأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين .

وفي تدشين التوزيع الذي جرى بمنطقة الغرفة الى الغرب من مدينة سيئون، أشاد المدير العام لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت عبدالله رمضان باجهام، بالجهود الخيرية والإغاثية التي تقوم بها

مؤسسة الوسط للتنمية في خدمة المواطنين بمحافظة حضرموت.

مشيداً بالتعاون الكبير بين المنظمة والسلطة المحلية مع منظمات المجتمع المدني لمساعدة الأسر الأشد احتياجاً وحاجة الواقع لها.

متمنياً استمرار العمل بين المنظمة والجمعيات في مختلف المجالات، مقدراً الدعم الذي تبذله الجمهورية التركية الشقيقة لخدمة البلاد في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها المواطن وغلاء المعيشة وارتفاع نسبة النزوح من المحافظات المجاورة .

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فيما أشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية سيئون رمضان عوض بن صيده، إلى أهمية مثل هذه التدخلات الإنسانية في تغطية الاحتياجات المعيشية للمواطنين .

إلى ذلك أشار ممثل منظمة أفاد التركية / أنور باسنبل , أن التدخلات القادمة للمنظمة ستشمل مديريات وادي حضرموت الشرقية والغربية والصحراوية

في مختلف المجالات الأيوائية والغذائية وتقديم الدعم الصحي لها .. شاكراً

تعاون السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني وتذليلهم الصعاب امام

المنظمة لخدمة المجتمع، متطرقاً الى التدخلات التي تقوم بها المنظمة في

مديريات محافظة حضرموت في المجال الإيوائي والاغاثي .

فيما أوضح رئيس مؤسسة الوسط للتنمية بحضرموت الشيخ معروف بن عبدالله

باعباد , أن توزيع السلل الغذائية في المديريتين سيستمر في موعد اقصاه

يومين للتوزيع في مربعات المديريتين المستهدفة عبر لجان توزيع شكلت في كل

مربع سكني تم تسليمها تلك المعونات اليوم .. مشيراً الى العلاقة الوثيقة

بين المجتمع اليمني والتركي للمساندة في مختلف القضايا والتأخي والتآزر

فيما بينهم وتلمس احتياجات البلاد .