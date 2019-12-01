حزب العمال البريطاني يتعهد بإنهاء الحرب على اليمن ووقف مبيعات الأسلحة للسعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لندن



قال زعيم حزب العمال البريطاني ، جيريمي كوربين، اليوم الأحد، أنه، في حال فاز في الانتخابات الشهر الجاري، سيوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية ، مبيناً أن الاخيرة تستخدم السلاح البريطاني لقتل اليمنيين.

وحدد كوبين في كلمة ألقاها في مدينة يورك شمال إنجلترا، أهداف سياسة حزبه الخارجية:” حزب العمال سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية المخصصة للاستخدام في اليمن وسيعمل على إنهاء الحرب هناك التي لم يدعمها حزبه بقوة عكس حزب المحافظين”.

وأضاف أن “سياسة حزب العمال الدولية تتضمن تأسيس صندوق لمنع نشوب الصراعات واستثمار 400 مليون جنيه إسترليني إضافية، لتعزيز قدراتنا الدبلوماسية وزيادة الرقابة على تصدير السلاح لضمان ألا نشارك في تأجيج الصراعات، كما هو الحال في اليمن “.