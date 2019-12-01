شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” يزيح الستار عن أسرار خطيرة دفعت ”ابن سلمان” للإطاحة بحليفة ”بن زايد” من اليمن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف المغرد الشهير "مجتهد" عن أسباب الانهيار المفاجئ لقوات ما يسمى بـ"الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، في محافظات شبوة وأبين وعدن، جنوبي اليمن.

وأكد "مجتهد" في سلسلة تغريدات تابعها "ناس تايمز" أن خسارة القوات الموالية للإمارات في شبوة وأبين والآن في عدن تم بأياد يمنية خالصة وجد ابن سلمان فيها نفسه مجبرا للإطاحة بحليفة ابن زايد.

وأكد "أن هذا السقوط السريع لقوات الانفصال سببه أنهم مرتزقة جبناء فسقة، ولم ينجحوا في عدن إلا بمباغتة قوات "الشرعية".

وأشار إلى أن "الإمارات أنفقت من أجل مشروع الانفصال تريليونات الدراهم - رواتب جزلة لعشرات الآلاف من الانفصاليين - مبالغ هائلة لآلاف المرتزقة الكولومبيين - ترسانة سلاح وذخيرة ضخمة (صارت غنيمة لخصومهم) - رشوة ضخمة للعوائل والقبائل في مدن الجنوب وحضرموت "فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” يزيح الستار عن أسرار خطيرة دفعت ”ابن سلمان” للإطاحة بحليفة ”بن زايد” من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.