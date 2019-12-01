شكرا لمتابعة خبر عن عيدروس الزبيدي .. يتحدى الجميع ويعلن الإنتصار ويؤكد ”لا تراجع عن الانفصال وهدفنا ليس منصب او وزارة“ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معين عبدالملك“ يعلن تفاصيل مبادرة جديدة وافقت عليها الأمم المتحدة ويكشف عن ”ابتزاز“ ماذا يحدث مخطط خطير يستهدف قوات الشرعية .. وضغوطات كبيرة تمارس على قيادة وزارة الدفاع و”المقدشي“ يوجه خطابا عاجلا للرئيس هادي“ مفتي الديار الحوثية يكشف عن ظهور مرتزقة جدد ويفتي بالتصرف معهم بدون اي تهاون او رحمة ( تعرف عليهم ) رئيس بعثة الأمم المتحدة يصل عدن .. ويلتقي رئيس الوزراء

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