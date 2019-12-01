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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. رغد تنشر فيديو نادر لوالدها الرئيس العراقي الراحل " صدام حسين " يثير جدلا واسعا بالعراق وغضبا في ايران ! (فيديو)

نشرت ابنة الرئيس العراقي الراحل الشهيد " صدام حسين " تسجيلا صوتيا لوالدها يهاجم فيه الموالين لايران . ​​​​​وتشهد العراق تصاعدا غير مسبوق للسخط الشعبي من تدخلات ايران في الشأن العراقي حيث حملت الأوساط الشعبية الاحزاب والقوى الموالية لايران مسئولية تفاقم الأوضاع في البلاد . جديد اب برس : Advertisements ​

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