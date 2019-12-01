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عدن - ياسمين التهامي - خبر سار لكل اليمنيين.. إبتداء من غدا الإثنين.. سيتم صرف الرواتب لهذه الفئة في جميع المحافظات اليمنية!

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بجميع محافظات الجمهورية، ابتداءً من يوم غد الاثنين. واضحت الهيئة العامة على صفحتها في الفيسبوك - تابعه واتس نيوز- انه سيتم يوم غدا الاثنين صرف معاشات المتقاعدين لشهر ديسمبر 2019 في جميع محافظات الجمهورية.. داعيين الجميع التوجه إلي أقرب مصرف للكريمي. جديد اب برس : Advertisements ​ كما قدمت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لابناء الشعب اليمني كافة بمناسبات اعياد الثوره ''سبتمبر " اكتوبر "نوفمبر.

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