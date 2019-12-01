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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. الإعلان عن مبادرة أمريكية تنهي الحرب في اليمن وتمنح الحوثيين نصيب الأسد في الحكم وحل الجيش الوطني ونشر قوات أجنبية (بنود المبادرة)

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