شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو.. أطباء يجرون عملية لهذه الفتاة اليمنية وعند فتح بطنها كانت الصدمة المزلزلة للجميع ..شاهد ماتم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. أطباء يجرون عملية لهذه الفتاة اليمنية وعند فتح بطنها كانت الصدمة المزلزلة للجميع ..شاهد ماتم

قالت مصادر محلية بمحافظة اب أن أحد المستشفيات أجرى عملية قيصرية لمرأة في شهرها التاسع بعد إعطاؤها حقن الولادة “الاكسيتوسين”، ما تسبب في نزيف حاد كاد ينهي حياتها.

وأوضحت المصادر لـ”المشهد اليمني” أن الصحيين بمستشفى يريم العام، قاموا بإدخال كمية من العطب والشاش الى بطن المرأة وقاموا بخياط العملية، ثم طلبوا نقلها الى مستشفى ذمار العام، الذي كشف عن وجود القماش وقام بتصدير المريضة وهي في حالة حرجة الى مستشفيات السبعين، والثورة بصنعاء ولم يتم قبول الحالة، فيما قبلها مستشفى الكويت وقام بإجراء الفحوصات اللازمة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

تنبيه هام وتحذير عاجل للجميع ..أربع عبارات تجعل المرأة لا تطيق زوجها !

وردنا الان.. الإعلان عن مبادرة أمريكية تنهي الحرب في اليمن وتمنح الحوثيين نصيب الأسد في الحكم وحل الجيش الوطني ونشر قوات أجنبية (بنود المبادرة)

ورد للتو.. هذا مايحدث الآن في هذه الأحياء بالعاصمة صنعاء ومصادر رسمية تكشف عن تدخل نوعي يجري الآن حالياً

تحذير خطير للشباب والكبار: لن تصدق ..باستخدام ''الشاي'' فقط تخلص من ''الشيب'' بشكل نهائي !( الوصفة )

Advertisements

ليس قائد عسكري ولا قائد محور ولا يمتلك اي مصب ..طالب جامعي يدعى محمد الرميمة يبهر محافظ تعز ويثلج صدر الرئيس هادي بعمل مباغت اسعد كل ابناء تعز

ورد للتو..بطلة جنوبية تثلج صدور الجنوبيين والشماليين ..لن تصدق كيف واجهت الذراع الايمن للرئيس هادي بكل شجاعة ومرغت انفه بالتراب (اسم البطلة وصورتها )

صحيفة سعودية تباغت الرئيس هادي وتفضح المستور وتكشف الطلب الخطير الذي تقدم به عيدروس الزبيدي للملك سلمان وولي عهده ( لن تصدق ماذا طلب الزبيدي )

عاجل وفي غاية الخطورة...محافظ هذه المحافظة يلطش 250 مليون دون ان يهتز له رمش ودون اي خوف من حساب او عقاب ( صورة + الاسم )

اكثر شحاعة من الرئيس هادي والزبيدي وعبد الملك الحوثي وأقوى من السعودية والامارات..هذه هي الجهة التي اطاحت برئيس الوزراء معين عبد الملك من منصبه ( 2 صور )



ليسو ضباط سعوديين ولا جنود يمنيين ولا ابطال المقاومة..مفتي الديار الحوثية يكشف عن ظهور مرتزقة جدد ويفتي بقتلهم واحراقهم احياء دون رحمة ( تعرف عليهم )

واشارت المصادر الى أن طبيبة في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة صنعاء أجرت العملية مجددا وعملت محضر حول حالة المريضة، وثقت فيه ما قامت بإخراجه من بطنها من قطع قماش وشاش وعطب.

جدير بالذكر ان الاخطاء الطبية انتشرت في الآونة الاخيرة بسبب انهيار الادارة الصحية بعد سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وهجرة واهمال الكادر الطبي، ولم يعد في المستشفيات غير الصحيين وطلاب الامتياز بالكليات والجامعات اليمنية.