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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير خطير للشباب والكبار: لن تصدق ..باستخدام ''الشاي'' فقط تخلص من ''الشيب'' بشكل نهائي !( الوصفة )

مشكلة الشيب والشعر الأبيض من أصعب المشاكل التي من شأنها السيطرة على نفسية المرأة خصيصًا لأنها تنظر إليها على أنها بداية على التقدم في العمر وهذا ما لا تقبله الأنثى نهائيًا، وتبحث عن شتى الطرق التي تنهي تلك الأزمة، ومن أهم الطرق هي استخدام الوصفات الطبيعية لأنها لها دور إيجابي على صحة الشعر وفروة الرأس.

علاج الشيب نهائيًا بالشاي والقهوة :

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تحذير خطير للشباب والكبار: لن تصدق ..باستخدام ''الشاي'' فقط تخلص من ''الشيب'' بشكل نهائي !( الوصفة )

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من الممكن الاستعانة بالعديد من الطرق الطبيعية من أجل التخلص من الشعر الأبيض ومن بينها خلطة الشاي والقهوة، والتي تساعد على إخفاء الشعيرات البيضاء، وتساعد أيضًا في منح الفروة لونًا لامعًا وصحيًا، لأن الشاي والقهوة يعملان على ترطيب خصلات الشعر وتطهير أعماق الجذور، وهذا من شأنه تسريع عملية ترطيب خصلات الشعر وتطهير أعماق الجذور، مما يسرع الدورة الدموية وينمي فروة الرأس بطريقة رائعة.

طريقة تحضير خلطة الشاي والقهوة :

يمكن تحضير خلطة الشاي والقهوة في حالة الرغبة في الحصول على شعر أسود داكن مع الاستعانة بشاي البابونج أو الزنجبيل، ويتم ذلك عن طريق :

ـ إضافة كوبين من الماء وثلاثة معالق كبيرة من البن ومعلقتين من الشاي الأسود للشعر الداكن، أو البانونج للشعر الفاتح، ووضع الخلطة على النار وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم الانتقال إلى فروة الشعر والتركيز على الخصلات البيضاء، وتركها لمدة ساعتين على الأقل، وبذلك سوف تنجح المرأة في التخلص من الشعيرات البيضاء والتألق بشعر لامع وصحي.

وينصح القيام بتلك الخلطة مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل لكي تضمن المرأة بقاء الحصول على شعر مثالي دون خصلات بيضاء، ففي حالة البحث عن طريقة لتفتتيح لون الشعر بعيدًا عن الصبغة، ويمكن نقع الفروة بشاي البابونج البارد أو عصير الليمون، لضمان الحصول على نتائج إيجابية.