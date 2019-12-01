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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس قائد عسكري ولا قائد محور ولا يمتلك اي منصب ..طالب جامعي يدعى محمد الرميمة يبهر محافظ تعز ويثلج صدر الرئيس هادي بعمل مباغت اسعد كل ابناء تعز

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كانت هذه تفاصيل خبر ليس قائد عسكري ولا قائد محور ولا يمتلك اي منصب ..طالب جامعي يدعى محمد الرميمة يبهر محافظ تعز ويثلج صدر الرئيس هادي بعمل مباغت اسعد كل ابناء تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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